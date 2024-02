Bundesliga heute: Mainz - Augsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Heute steht ein Bundesliga-Match an, das auf den ersten Blick wie ein Duell zweier Underdogs wirkt. Der 1. FSV Mainz 05 trifft auf den FC Augsburg. Die Partie findet am heutigen Samstag, den 17.02.24, um 15:30 Uhr statt. Die Mainzer sind in dieser Saison mit nur zwölf Punkten nach 21 Spielen stark gebeutelt und weisen bereits neun Punkte Rückstand auf Platz 15 auf. Der FC Augsburg hingegen konnte gegen keinen anderen Verein mehr Siege im Oberhaus feiern als gegen den 1. FSV Mainz. Zudem trafen die Augsburger in den letzten 13 Bundesliga-Partien gegen Mainz immer, das ist ihre längste laufende Torserie gegen ein Team.