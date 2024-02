Bundesliga heute: Mainz - Union LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute Abend um 18:30 Uhr den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga. Beide Teams haben in dieser Saison bisher zu kämpfen und stehen mit elf bzw. 14 Punkten im unteren Drittel der Tabelle. Die Mainzer konnten seit sieben Spielen keinen Sieg mehr verbuchen, während Union Berlin nach dem Abschied von Ex-Trainer Urs Fischer nur eines von fünf Spielen verlor. Die Eisernen konnten zuletzt beim 0:0 in Freiburg erstmals seit Ende August 2023 wieder auswärts punkten.

Union Berlin mit starker Bilanz gegen Mainz 05

Die Bilanz spricht für Union Berlin. Die Eisernen verloren nur eines der letzten zehn Pflichtspiele gegen Mainz 05 und gewannen die letzten vier von fünf Duellen in der Bundesliga. Besonders bemerkenswert ist die Kopfballstärke der Berliner. Nur der FC Bayern erzielte in dieser Saison mehr Kopfballtore als Union. Im Hinspiel dieser Saison konnte Kevin Behrens von Union Berlin sogar drei Kopfballtore erzielen, ein Kunststück, das seit 2004/05 keinem anderen Spieler in einem Bundesliga-Spiel gelang.

Beide Teams mit offensiven Schwächen

Trotz der positiven Bilanz gegen Mainz 05 spielt Union Berlin mit 14 Punkten nach 16 Spielen seine schwächste Bundesliga-Saison. Mit nur 17 erzielten Toren haben nur Mainz 05 und Köln weniger Treffer auf dem Konto. Auch die Mainzer haben offensiv zu kämpfen. Sie erzielten in dieser Saison erst 14 Tore und liegen damit auf dem drittletzten Platz in der Bundesliga. Zudem holten die Mainzer in dieser Saison erst fünf Heimpunkte, kein Team konnte weniger Punkte zu Hause sammeln. Schiedsrichter der Partie ist Florian Badstübner.

Wird Mainz 05 gegen Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird M05 gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: Mainz 05 gegen Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Mainz 05 gegen Union Berlin im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

