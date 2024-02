Bundesliga heute: Stuttgart - Köln LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft der VfB Stuttgart auf den 1. FC Köln. Die Begegnung findet um 15:30 Uhr statt. Der VfB Stuttgart hat eine beeindruckende Bilanz gegen den 1. FC Köln mit nur einer Niederlage in den letzten zehn Bundesliga-Spielen. Zudem ist Stuttgart seit vier Spielen gegen Köln ungeschlagen. In der Hinrunde sorgte Deniz Undav mit einem Doppelpack für den 2:0-Sieg des VfB. Serhou Guirassy, der aktuell seine beste Bundesliga-Saison spielt, hat bereits 18 Tore erzielt, mehr als der gesamte 1. FC Köln. Gegen seinen Ex-Verein blieb Guirassy jedoch bisher torlos.

Stuttgarts beeindruckende Offensive gegen Kölns schwache Defensive

Stuttgart hat in den ersten 22 Spielen dieser Saison 51 Tore erzielt, nur Leverkusen und Bayern haben mehr. Im Gegensatz dazu hat der 1. FC Köln mit 15 Toren die schwächste Offensive der Liga. Stuttgart hat auch eine beeindruckende Heimbilanz, mit nur einer Niederlage in elf Heimspielen. Nur Bayer Leverkusen hat in dieser Saison zu Hause mehr Punkte geholt. Der VfB Stuttgart erzielte bereits acht Tore nach hohen Ballgewinnen, mindestens doppelt so viele wie alle anderen Teams. Der 1. FC Köln hingegen hat noch keinen Treffer nach einem hohen Ballgewinn erzielt.