Bundesliga heute: Stuttgart - Mainz LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FSV Mainz 05 verspricht, ein interessantes Duell zu werden. Der VfB Stuttgart ist seit sieben Bundesliga-Spielen gegen den FSV Mainz unbesiegt, gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten hält diese Serie länger an. Chris Führich, der beim 3:1 Auswärtssieg in Freiburg sein sechstes Saisontor erzielte, rückt erneut in den Fokus. Fünf seiner sechs Saisontore erzielte Führich zu im heimischen Stadion. Der VfB Stuttgart gewann seine letzten beiden Bundesliga-Partien und erzielte dabei insgesamt acht Treffer.

Setzt sich der Höhenflug des VfB Stuttgart fort?

Auf der anderen Seite spielt der VfB Stuttgart mit 40 Punkten nach 20 Spielen seine geteilt stärkste Bundesliga-Saison. Sie erzielten in den ersten 20 Partien dieser Bundesliga-Saison bereits 46 Tore, was nur 1982/83 und 1984/85 überboten wurde. Damit stellen die Schwaben, geteilt mit RB Leipzig, hinter dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen die drittbeste Offensive der Liga. Stuttgarts Deniz Undav war zuletzt in zwei Bundesliga-Einsätzen in Folge an mindestens drei Toren direkt beteiligt, was seit Beginn der detaillierten Datenerfassung 2004/05 für den VfB nur Serhou Guirassy im September letzten Jahres gelang. Mit 13 Toren in seinen ersten 17 BL-Spielen folgt Undav den Spuren von Horst Hrubesch, der 1975/76 sogar 14 Tore in seinen ersten 17 BL-Spielen erzielte.