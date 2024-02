Bundesliga heute: Union - Heidenheim LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Match zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Heidenheim 1846 verspricht, ein interessantes Duell zu werden. Die Begegnung findet um 15:30 Uhr statt. Heidenheim hat nur eines der letzten acht Pflichtspiele gegen Union Berlin verloren, während Union Berlin seine letzten vier Bundesliga-Heimspiele in Folge gewonnen hat, was einen eingestellten Vereinsrekord darstellt. Allerdings hat Heidenheim im letzten Gastspiel im Oktober 2022 in der zweiten DFB-Pokal-Runde mit 0:2 gegen Union Berlin verloren.

Schlüsselspieler und Statistiken

Tim Kleindienst von Heidenheim könnte eine entscheidende Rolle spielen, da er in dieser Bundesliga-Saison bereits sieben Tore erzielt hat, was den Bestwert beim FCH zusammen mit Eren Dinkci darstellt. Union Berlin hat seit dem 16. Spieltag fünf Weiße Westen bewahrt, was Ligabestwert in diesem Zeitraum zusammen mit Bayer 04 Leverkusen ist. Beide Teams haben jedoch auch Schwächen gezeigt, insbesondere bei Standardsituationen, bei denen sowohl Heidenheim als auch Union Berlin 14 Gegentore kassiert haben. Union Berlin wird ohne ihren Topscorer Kevin Volland und Diogo Leite antreten müssen, die beide gesperrt sind.

Form und Ausblick

Trotz der jüngsten Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen hat Heidenheim in den letzten vier Auswärtsspielen nicht verloren, was einen laufenden Vereinsrekord darstellt. Union Berlin hingegen hat nach einer Reihe von Siegen in den letzten Spielen einen Aufschwung erlebt. Beide Teams haben in dieser Bundesliga-Saison die meisten Kilometer zurückgelegt, was auf ihre Ausdauer und ihren Kampfgeist hinweist. Es bleibt abzuwarten, welches Team seine Stärken besser ausspielen und die Schwächen des Gegners ausnutzen kann, um das heutige Match für sich zu entscheiden.

Wird 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird FCU gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

