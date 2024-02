Bundesliga heute: Union - Wolfsburg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfL Wolfsburg verspricht eine interessante Begegnung zu werden. Die Partie findet um 15.30 Uhr statt und die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Union Berlin hat in der Vergangenheit vier von neun Bundesliga-Duellen gegen den VfL Wolfsburg verloren, allerdings alle in der Fremde. Vor heimischer Kulisse sind die Eisernen ungeschlagen und haben in allen vier Spielen doppelt getroffen. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass Kevin Behrens, der erst am 28. Januar sein letztes Spiel für Union Berlin bestritt, nur 13 Tage später auf seinen Ex-Verein spielen trifft.

{ "placeholderType": "MREC" }

Setzt sich Wolfsburgs Auswärtsfluch fort?

Der VfL Wolfsburg hat keines seiner vier Bundesliga-Gastspiele an der Alten Försterei bei Union Berlin gewinnen können. Nur beim 1. FC Kaiserslautern und beim FC Bayern München traten die Wölfe öfter an, ohne je zu gewinnen. Union Berlin hingegen hat zuletzt drei Bundesliga-Heimspiele in Folge gewonnen. Vier Heimerfolge in Serie gab es für Union in der Bundesliga nur einmal, in der Premierensaison 2019/20. Allerdings spielt Union Berlin mit 18 Punkten nach 20 Spielen seine mit Abstand schwächste Bundesliga-Saison.

Formkurve und Schlüsselspieler

Der VfL Wolfsburg ist seit fünf Bundesligaspielen sieglos, eine längere Serie gab es unter Niko Kovac noch nicht. Die 23 Punkte des VfL nach 20 Spielen sind nur zwei mehr als beim Vereinsnegativrekord. Union Berlin hingegen erzielte in dieser Bundesliga-Saison bereits acht Tore mit dem Kopf – das überbietet ligaweit nur der FC Bayern München. Robin Gosens erzielte zuletzt unter der Woche beim 1:1 in Mainz sein fünftes Bundesliga-Saisontor und ist damit nun Unions bester Torschütze in dieser Saison. Auf der anderen Seite schnürte Wolfsburgs Lovro Majer am vergangenen Spieltag seinen ersten Bundesliga-Doppelpack. Es bleibt abzuwarten, welche Rolle diese Schlüsselspieler im heutigen Spiel spielen werden.

Wird 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

1. Liga heute: Wo wird FCU gegen WOB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen VfL Wolfsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen anschließend bis zum Saisonende zur freien Verfügung auf Abruf.

----