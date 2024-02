Bundesliga heute: Wolfsburg - BVB LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Das Bundesliga-Match zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund verspricht eine spannende Begegnung zu werden. Das letzte Heimspiel der Wölfe gegen den BVB endete mit einem 2:0 Sieg für Wolfsburg. Dies war jedoch der einzige Pflichtspielsieg in den letzten 17 Duellen seit dem DFB-Pokal-Finale 2015. Trotz dieses Sieges ist die Bilanz der Wölfe gegen den BVB eher ernüchternd: 15 Niederlagen und nur ein Unentschieden. Die Wolfsburger sind seit sechs Bundesliga-Spielen sieglos, eine Negativserie, die sie unter Trainer Niko Kovac noch nicht erlebt haben. Zudem blieben sie erstmals seit 2010 in den ersten fünf Bundesliga-Spielen eines Kalenderjahrs sieglos.

Formkurve: Wolfsburg in der Krise, Dortmund im Aufwind

Borussia Dortmund hingegen startete fulminant ins neue Jahr. Mit 13 Punkten aus den ersten Spielen des Jahres 2024 führen sie die Bundesliga an, gleichauf mit Bayer 04 Leverkusen. Die Dortmunder Offensive ist seit dem Jahreswechsel die beste der Liga mit 13 Toren, während die Defensive nur ein Gegentor zuließ. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den letzten acht Spielen vor der Winterpause, in denen der BVB nur einmal gewann und stets ohne Weiße Weste blieb. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Niclas Füllkrug, der seit Rückrunden-Beginn an sieben Toren direkt beteiligt war und damit ligaweit den Bestwert hält.

Schlüsselspieler und Statistiken

Ein weiterer Schlüsselspieler für Dortmund ist Donyell Malen, der am vergangenen Spieltag seinen zweiten Doppelpack in der laufenden Rückrunde erzielte. Mit neun Saisontoren hat er seine persönliche Bestmarke aus der Vorsaison bereits egalisiert. Im Gegensatz dazu steht Wolfsburg, das in dieser Saison nur acht Tore in der zweiten Halbzeit erzielte und damit den ligaweiten Tiefstwert hält. Die Wölfe gaben zudem schon 15 Zähler nach Führung ab – die ligaweit drittmeisten. Trotz dieser Negativstatistiken lässt Wolfsburg im Kalenderjahr 2024 nur wenige Expected Goals zu und steht damit in der Defensive stabil. Es bleibt abzuwarten, ob die Wölfe ihre Negativserie gegen den formstarken BVB beenden können.