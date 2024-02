Bundesliga: In der Nachspielzeit! Kane rettet Bayern

„Die bessere Mannschaft hat gewonnen, klar hört sich das nach Bayern-Dusel an, aber ich glaube, dass es einfach verdient war“, sagte Manuel Neuer bei Sky : „Wir wollen den Weg bis zum Ende professionell weitergehen.“ Tuchel habe das Team „top und professionell eingestellt“, die Mannschaft „und jeder einzelne“ müsse angesichts der baldigen Trennung „ein schlechtes Gewissen“ haben und „sich an die eigene Nase fassen“.

Für den zwölften Meistertitel in Folge dürfte die von Torjäger Kane (56., 90.+1) herbeigeführte Wende aber zu spät kommen, Benjamin Sesko (70.) hatte für Leipzig ausgeglichen. Leverkusen führt die Tabelle weiter mit acht Punkten an, noch nie hat eine Mannschaft einen derart großen Rückstand so spät in der Saison noch aufgeholt. Zumal die Münchner am Samstag wahrlich keine meisterliche Darbietung boten.