Bundesliga-Premiere: Schlager läuft mit "Ref-Cam" auf

Premiere der "Ref-Cam" in der Fußball-Bundesliga: Schiedsrichter Daniel Schlager filmt die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) aus seiner Perspektive. Der FIFA-Referee läuft deshalb mit einer kleinen Spezialkamera am Headset sowie einer Tonverkabelung auf. Bereits im Dezember hatte Schlager die "Ref-Cam" in der 3. Liga getestet.