Bundesliga: "Respektlos!" Dortmund-Trainer sauer über Bayern-Frage

Zwei Tage vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim ( am Sonntag um 17.30 Uhr im LIVETICKER ) hat Erdin Terzic mit seinen Aussagen in Richtung zweier Trainer-Kollegen aufhorchen lassen.

So bezog der Coach von Borussia Dortmund Stellung zu den Aussagen von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der eine mangelnde Mentalität im DFB-Team sieht. „Ich habe die Spiele gegen Österreich und die Türkei gesehen. Das hat mich an unsere Spiele erinnert, zum Beispiel an das Spiel gegen Stuttgart. Wir versuchen jeden Tag, den Fußball zu erklären, aber daran sieht man, dass das manchmal gar nicht so leicht ist“, schilderte der Trainer von Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz.