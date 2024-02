Bundesliga: Rückschlag für VfB! Stürmer verletzt

Rückschlag für Deniz Undav! Der Stürmer des VfB Stuttgart hat sich beim 2:1-Sieg der Schwaben am vergangenen Samstag beim SV Darmstadt 98 einen Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel zugezogen. Das gaben die Schwaben am Montagnachmittag bekannt.

Die genaue Ausfallzeit des 27-Jährigen, der sich zuletzt äußerst treffsicher gezeigt hatte, verrieten die Schwaben nicht, allerdings schrieb der VfB in seiner Mitteilung von einem „kleinen“ Muskelfaserriss. Zudem hofft der Klub, dass Undav Anfang März im Spiel beim VfL Wolfsburg wieder zum Einsatz kommen könnte.

Im Spiel am kommenden Wochenende gegen den 1. FC Köln wird Undav wohl auf jeden Fall fehlen.

Undav hatte sich in Abwesenheit von Serhou Guirassy (war beim Afrika-Cup) zur Stuttgarter Tor-Garantie aufgeschwungen. Mit 14 Toren in 19 Bundesliga-Spielen ist der Leihspieler von Brighton Hove & Albion der treffsicherte deutsche Stürmer in dieser Saison und darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine EM-Nominierung von Bundestrainer Julian Nagelsmann machen.