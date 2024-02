Bundesliga: Spielt Kimmich gegen Bayer? Bayern-PK im Ticker

Die Münchner haben dabei weiterhin einige Personalsorgen zu beklagen. Keeper Manuel Neuer hat in dieser Woche bisher ebenso noch nicht trainiert wie Neuzugang Bryan Zaragoza. Zudem steht auch hinter dem Einsatz von Joshua Kimmich, der am Mittwoch wieder trainiert hat, ein Fragezeichen.

+++ Tuchel über Alonso +++

Es ist nie nur der Trainer, sondern auch die Kaderplanung. Dort hatten sie ein gutes Händchen. Seine Handschrift ist aber klar zu erkennen. Ich habe davor größten Respekt. Er hat als Spieler schon überzeugt, weswegen es nicht überrascht, dass er als Trainer auch so gut ist. Das ändert aber nichts an unserer Handschrift. Wir haben trotz der Verletzung aber nie den Anschluss verloren.

+++ Tuchel über den Einsatz von Kimmich und Upamecano +++

+++ Tuchel über die Sturmfestigkeit seiner Mannschaft +++

Wir müssen uns zeigen. Es ist der Moment, in dem du dich beweist und den nächsten Schritt machen musst. Wir haben bis heute eine extreme Verletzungssituation, aber es ist eine Woche, die sich anders anfühlt, weil wir wissen, was für zwei Spiele dort kommen. Daher werden wir sehen, wie sturmfest wir sind.

+++ Tuchel über den Vergleich zwischen Wirtz und Musiala +++

+++ Tuchel über das Top-Spiel +++

Normal würde man es am Fernsehen schauen, deswegen bin ich sehr dankbar, dabei sein zu dürfen. Das sind die Momente, für die wir es machen. Es ist noch früh in der Saison. Bei einem Sieg von Leverkusen klafft zwar eine Lücke, aber es wäre noch keine Vorentscheidung. Es fühlt sich aber wie ein besonderer Moment an, wo die Karten auf den Tisch gelegt werden. Wir werden uns in jeder Sekunde alles abfordern und wir wollen den nächsten Schritt machen. Ich glaube, dass Leverkusen näher an ihrem persönlichen Limit ist als wir und so werden wir das Spiel angehen.