Bundesliga: Sport-Club Freiburg – Eintracht Frankfurt, 3:3 (2:2)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Saša Kalajdžić von der Eintracht, der in der elften Minute vom Platz musste und von Ansgar Knauff ersetzt wurde. Omar Marmoush brachte den SC in der 27. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Ritsu Dōan vollendete in der 30. Minute vor 34.700 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Knauff traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Frankfurt (35.). In der 50. Minute verwandelte Vincenzo Grifo einen Elfmeter zum 2:2 für Freiburg. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 3:2 sicherte Eintracht Frankfurt nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Knauff in diesem Spiel (72.). Gleich drei Wechsel nahm der Sport-Club Freiburg in der 77. Minute vor. Lucas Höler, Yannik Keitel und Jordy Makengo verließen das Feld für Michael Gregoritsch, Kiliann Sildillia und Noah Weißhaupt. Wenig später kamen Sebastian Rode und Éric Dina-Ebimbe per Doppelwechsel für Mario Götze und Marmoush auf Seiten der Eintracht ins Match (87.). Für den späten Ausgleich war Gregoritsch verantwortlich, der in der 90. Minute zur Stelle war. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SC und Frankfurt spielten unentschieden.