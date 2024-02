Bundesliga: SV Darmstadt 98 – Bayer 04 Leverkusen, 0:2 (0:1)

Für Darmstadt gab es in der Partie gegen Bayer, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Leverkusen löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel wurde der SV Darmstadt 98 mit 1:5 abgeschossen.

Nathan Tella brachte Bayer 04 Leverkusen in der 33. Minute nach vorn. Zur Pause behielt der Ligaprimus die Nase knapp vorn. Das 2:0 des Gasts stellte Tella per Rechtsschuss sicher. In der 52. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Wenig später kamen Christoph Klarer und Andreas Müller per Doppelwechsel für Matej Maglica und Bartol Franjić auf Seiten von Darmstadt ins Match (81.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Tobias Reichel stand der Auswärtsdreier für Bayer. Der SV Darmstadt 98 wurde mit 2:0 besiegt.