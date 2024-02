Bundesliga: SV Darmstadt 98 – VfB Stuttgart, 1:2 (0:1)

Serhou Guirassy besorgte vor 17.810 Zuschauern das 1:0 für Stuttgart. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte der VfB Stuttgart in der 67. Minute, als Pascal Stenzel mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des VfB bestehen. Bei Stuttgart kam zu Beginn der zweiten Hälfte Josha Vagnoman für Jamie Leweling in die Partie. Mit einem Wechsel – Fabian Nürnberger kam für Christoph Klarer – startete Darmstadt in Durchgang zwei. Wenig später kamen Aaron Seydel und Fabio Torsiello per Doppelwechsel für Luca Pfeiffer und Emir Karic auf Seiten des Tabellenletzten ins Match (74.). Beim VfB Stuttgart kam Mahmoud Dahoud für Deniz Undav ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (81.). Dahoud stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 2:0 für den VfB her (92.). In der Nachspielzeit (95.) gelang Seydel der Anschlusstreffer für den SV Darmstadt 98. Ein starker Auftritt ermöglichte Stuttgart am Samstag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen Darmstadt.