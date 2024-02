Bundesliga: SV Darmstadt 98 – VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr)

Stuttgart will die Erfolgsserie von drei Siegen bei Darmstadt ausbauen. Zwar blieb der SV Darmstadt 98 nun seit 14 Partien ohne Sieg, aber gegen Borussia Mönchengladbach trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 0:0-Remis. Der VfB Stuttgart strich am Sonntag drei Zähler gegen den 1. FSV Mainz 05 ein (3:1). Gutes Omen: Im Hinspiel behielt der VfB die Oberhand und siegte mit 3:1.

Stuttgart hat 43 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang drei. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 49-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Der aktuelle Ertrag des VfB Stuttgart zusammengefasst: 14-mal die Maximalausbeute, ein Unentschieden und sechs Niederlagen. Neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für den VfB dar.

Der SV Darmstadt 98 stellt mit 49 Gegentreffern die anfälligste Defensive der Liga. Ausgerechnet jetzt trifft Darmstadt mit Stuttgart auf einen Gegner, in dessen Offensive ein Rad ins nächste greift. Körperlos agierte Darmstadt in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (55-0-4) bestätigt. Ob sich der VfB Stuttgart davon beeindrucken lässt?