Bundesliga: SV Werder Bremen – 1. FC Heidenheim 1846, 1:2 (1:2)

Lennard Maloney besorgte vor 41.000 Zuschauern das 1:0 für den Gast. Jan-Niklas Beste beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten des 1. FC Heidenheim 1846 über die Linie (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Romano Schmid in der 19. Minute. Ein Tor auf Seiten von Heidenheim machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Anstelle von Tim Kleindienst war nach Wiederbeginn Adrian Beck für den 1. FC Heidenheim 1846 im Spiel. Wenig später kamen Rafael Borré und Nick Woltemade per Doppelwechsel für Olivier Deman und Justin Njinmah auf Seiten von Werder ins Match (66.). Letztendlich gelang es der Heimmannschaft im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Heidenheim die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.