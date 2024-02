Drei Mal unterbrochen! Dauer-Protest bei BVB-Spiel - und nicht nur da

Die nächsten Spielunterbrechungen in der Bundesliga. Das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund musste in der ersten Halbzeit aufgrund des Protestes gegen einen Investoreneinstieg in die DFL mehrmals unterbrochen werden.

In der 11. Minute wurden Tennisbälle aus der Wolfsburger Fankurve auf den Platz geworfen. Schiedsrichter Martin Petersen unterbracht die Partie und pfiff nach rund drei Minuten wieder an. In der Zeit räumte eine Vielzahl an Ordnern die Tennisbälle weg.

Als der Unparteiische die Partie wieder anpfiff, flogen aus der VfL-Kurve direkt die nächsten Bälle auf den Platz. Dadurch musste das Spiel erneut unterbrochen werden. Als diese dann erneut eingesammelt wurden, ging es für ein paar Sekunden weiter, ehe die nächsten Tennisbälle aus derselben Kurve flogen.

Kobel am Boden

Nach rund acht Minuten, in denen der Ball nicht lief, konnte das Duell dann wieder weitergeführt werden. Allerdings folgte wegen erneuten Würfen in der 36. Minute, dieses Mal waren es Flummis, schon die nächste Unterbrechung.

In dieser Phase setzte sich BVB-Torhüter Gregor Kobel aufs Feld und deutete Schmerzen an, schien sich an den Oberschenkel zu greifen. Ein Physio der Dortmunder kam aufs Feld und behandelte den Keeper.

In der 44. Minute wurde die Partie dann aber mit Kobel fortgesetzt - und mit 12 Minuten Nachspielzeit.

In der 2. Halbzeit sorgten dann die BVB-Fans für eine Unterbrechung. Wieder wurden Tennisbälle geworfen. Kobel nutzte diese Unterbrechung, um erneut an seinem rechten Oberschenkel zu arbeiten.

Immer wieder wurde eine Fortsetzung des Spiels versucht, zwischenzeitlich liefen Ordner sogar während der Partie aufs Feld, um Bälle einzusammeln.

Auch Spielunterbrechung in Darmstadt

Am Samstagnachmittag war es kein Einzelfall, denn auch das Heimspiel des SV Darmstadt gegen den VfB Stuttgart musste ebenfalls wegen des mehrmaligen Werfens von Tennisbällen der Gästefans unterbrochen werden.

Auch hier ging es nach einer kurzen Unterbrechung in der 18. Minute kurz weiter, bevor wieder Bälle flogen - die folgende Unterbrechung zog sich dann fast eine Viertelstunde hin, weil immer wieder neue Filzkugeln auf den Rasen flogen.

Erst in der 36. Minute wurde das Spiel von Schiedsrichter Tobias Welz wieder freigegeben. Es gab offiziell 20 Minuten Nachspielzeit, zur Halbzeit gepfiffen wurde allerdings erst 70 Minuten nach Beginn der Partie.

Union und Hoffenheim in die Kabine

Beim Duell Union gegen Hoffenheim schickte Referee Robert Hartmann nach 42 Minuten sogar in die Kabine.