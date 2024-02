Bundesliga-Terminierung fix! Dann spielt Bayern gegen Dortmund

Die DFL hat die genauen Ansetzungen der Spieltage 27 bis 30 in der 1. Bundesliga bekanntgegeben. Damit steht nun auch fest, wann es in der Bundesliga zum Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund kommen wird.

Wie die Liga bekannt gab, steigt der deutsche Klassiker im Rahmen des 27. Spieltags am Samstag, 30. März, ab 18.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena. Meisterschafts-Konkurrent Bayer Leverkusen empfängt drei Stunden zuvor die TSG Hoffenheim in der heimischen BayArena.

Ein Freitagsspiel entfällt am 27. Spieltag, da der 29. März auf Karfreitag fällt.

Dortmund gegen Leverkusen an einem Sonntag

Am 28. Spieltag gastiert der FC Bayern in Heidenheim, die Partie findet am Samstag, 6. April, um 15.30 Uhr statt. Das Topspiel bestreitet an diesem Tag erneut Borussia Dortmund, der BVB empfängt Liga-Überraschung VfB Stuttgart.

Eine Woche später trifft der FC Bayern zuhause auf den 1. FC Köln, Anpfiff ist ebenfalls samstags um 15.30 Uhr. Borussia Dortmund tritt parallel bei Borussia Mönchengladbach an. Das Abendspiel bestreiten der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt, Titelanwärter Leverkusen greift erst am Sonntagabend (17.30 Uhr) gegen Werder Bremen in den Spieltag ein.