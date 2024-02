Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln, 1:1 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Die TSG stellte in der 68. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Kevin Akpoguma, Andrej Kramarić und Anton Stach für Pavel Kadeřábek, Wout Weghorst und Umut Tohumcu auf den Platz. Max Finkgräfe sicherte Köln vor 23.020 Zuschauern in der 79. Minute das erste Tor. Gelesen war die Messe für Hoffenheim noch nicht, als Bambasé Conté und David Jurásek bei einem Doppelwechsel für Ihlas Bebou und Robert Skov auf das Feld kamen (82.). Für die Gastgeber reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil Kramarić den Ball in der Nachspielzeit zum 1:1 über die Linie schob (94.) Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich die TSG 1899 Hoffenheim und der 1. FC Köln mit einem Unentschieden.