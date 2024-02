Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Union Berlin, 0:1 (0:0)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Rani Khedira von Union, der in der sechsten Minute vom Platz musste und von Alex Král ersetzt wurde. Nach nur 29 Minuten verließ Grischa Prömel von Hoffenheim das Feld, Wout Weghorst kam in die Partie. Schiedsrichter Robert Hartmann schickte Stanley N'Soki vom Heimteam kurz vor der Pause mit der Ampelkarte zum Duschen (48.). Mit der Gelb-Roten Karte für Kevin Volland (51.) waren beide Teams personell wieder pari. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In Durchgang zwei lief Robert Skov anstelle von Umut Tohumcu für die TSG 1899 Hoffenheim auf. Beim 1. FC Union Berlin kam Brenden Aaronson für Aïssa Laïdouni ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (66.). Wenig später kamen Josip Juranović und Jérôme Roussillon per Doppelwechsel für Christopher Trimmel und Robin Gosens auf Seiten der Gäste ins Match (81.). Als fast schon nicht mehr mit einem Treffer zu rechnen war, gelang es Aaronson doch noch, den Ball vor 18.000 Zuschauern zum 1:0 für Union über die Linie zu bringen. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem 1. FC Union Berlin und der TSG aus.