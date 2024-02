Bundesliga: VfB Stuttgart – 1. FSV Mainz 05, 3:1 (2:0)

Am Sonntag verbuchte der VfB einen 3:1-Erfolg gegen Mainz. Als Favorit rein – als Sieger raus. Stuttgart hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte das Heimteam einen 3:1-Sieg für sich reklamiert.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Maximilian Mittelstädt für den VfB Stuttgart zur Führung (47.). Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Jamie Leweling vor 52.005 Zuschauern ins Netz. Mit der Führung für den VfB ging es in die Halbzeitpause. Der 1. FSV Mainz 05 kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Dominik Kohr, Merveille Papela und Jessic Ngankam standen jetzt Leandro Barreiro, Jae-sung Lee und Marco Richter auf dem Platz. Wenig später kamen Serhou Guirassy und Josha Vagnoman per Doppelwechsel für Leweling und Pascal Stenzel auf Seiten von Stuttgart ins Match (62.). Undav versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 3:0 für den VfB Stuttgart (73.). Für das 1:3 des FSV zeichnete Ludovic Ajorque verantwortlich (76.). In den 90 Minuten war der VfB im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Mainz und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.