Bundesliga: VfB Stuttgart triumphiert in turbulenter Partie gegen SC Freiburg

In einem intensiven Bundesliga-Spiel siegte der VfB Stuttgart mit einem 3:1-Auswärtssieg über den SC Freiburg. In einem Spiel, das durch Tore, Karten und Fan-Proteste bestimmt war, zeichneten sich Deniz Undav, Chris Führich und Maximilian Mittelstädt als Torschützen für Stuttgart aus, während Lukas Kübler das einzige Tor für Freiburg erzielte.

Besonders einschneidend war die Rote Karte für Merlin Röhl von Freiburg in der 18. Minute, die das Spielgeschehen stark beeinflusste und die Gastgeber auf zehn Spieler reduzierte. Dieser Triumph verschafft Stuttgart Luft zum BVB, wohingegen Freiburg im Kampf um die CL-Ränge einen Rückschlag hinnehmen muss

Freiburg und Stuttgart: Aufstellungsdetails

Mit dem wieder genesenen Sallai, der zuvor in Bremen erkrankt ausfiel, stellte der SC Freiburg eine starke Elf auf. Trainer Christian Streich musste allerdings auf Doan, Lienhart und Schmidt verzichten, die aufgrund des Asien-Cups, einer Leisten-OP und einer Bauchmuskel-OP nicht zur Verfügung standen. Dafür kehrten Gulde (nach einer Gelbsperre) und Höfler in die Startelf zurück, während Sildillia, Weißhaupt und Gregoritsch auf der Bank Platz nahmen.

Der VfB Stuttgart hingegen, der zuvor mit einem fulminanten 5:2 gegen RB Leipzig wieder in die Spur fand, nahm zwei Wechsel vor. Stergiou verteidigte für den am Kreuzband verletzten Zagadou und Karazor kehrte nach Gelbsperre zurück, wodurch Leweling zunächst von der Bank aus zuschauen musste. Trainer Sebastian Hoeneß musste neben Zagadou weiterhin auf die Asien-Cup-Kicker Ito und Jeong sowie Silas verzichten.

So starteten beide Mannschaften in die Partie:

Leidenschaftlicher Kampf in Bochum

Leidenschaftlicher Kampf in Bochum

Stuttgarts Blitzstart stürzt Freiburg ins Chaos

Die erste Halbzeit des Spiels zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart begann mit einem Paukenschlag. In der dritten Spielminute hebelte Anton mit einem weiten flachen Pass die Viererkette der Freiburger aus, woraufhin Undav den Ball mitnahm und ihn aus etwa 20 Metern flach in die lange linke Ecke versenkte. Nur vier Minuten später erhöhte Führich auf 0:2 für Stuttgart, nachdem Eggestein den Ball unglücklich zu Undav grätschte und dieser Führich gedankenschnell steil vors Tor schickte.

Bundesliga-Ergebnisse in der Übersicht

Bundesliga-Ergebnisse in der Übersicht

Freiburg konnte kaum Angriffe aufbauen und wartete nach einer Viertelstunde noch immer auf ihren ersten Torschuss. In der 18. Minute wurde das Spiel dann durch eine rote Karte für Röhl, der Mittelstädt heftig auf den Knöchel gestiegen war, noch schwieriger für die Gastgeber. In der 56. Spielminute, nach einer langen Unterbrechung wegen Fanprotesten und der VAR-Entscheidung vorm Platzverweis von Röhl, gelang Kübler jedoch der Anschlusstreffer zum 1:2.

Stuttgart hält Freiburg in Schach

In der zweiten Halbzeit bemühte sich der SC Freiburg trotz Unterzahl um den Ausgleich, doch Stuttgart hielt die Breisgauer erfolgreich in Schach. In der 74. Minute versetzte Mittelstädt dem SC den entscheidenden Schlag, als er einen Doppelpass mit Undav zum 1:3 nutzte.