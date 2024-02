Bundesliga: VfL Bochum 1848 – FC Bayern München, 3:2 (2:1)

Jamal Musiala brachte Bochum in der 14. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Takuma Asano vollendete in der 38. Minute vor 26.000 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Keven Schlotterbeck das 2:1 für den VfL Bochum 1848 (44.). Die Heimmannschaft hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Beim VfL kam zu Beginn der zweiten Hälfte Cristian Gamboa für Tim Oermann in die Partie. In der 63. Minute stellte der FCB personell um: Per Doppelwechsel kamen Bryan Zaragoza und Leroy Sané auf den Platz und ersetzten Joshua Kimmich und Eric Maxim Choupo-Moting. Dayot Upamecano wurde in der 77. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass der Gast die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritt. Kevin Stöger verwandelte in der 78. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Bochum auf 3:1 aus. Harry Kane stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 2:3 für die Bayern her (87.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Daniel Schlager feierte der VfL Bochum 1848 einen dreifachen Punktgewinn gegen den FC Bayern München.