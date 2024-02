Bundesliga: VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund, 1:1 (0:1)

Der BVB erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 28.917 Zuschauern durch Niclas Füllkrug bereits nach acht Minuten in Führung. Ein Tor auf Seiten von Dortmund machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In Durchgang zwei lief Yannick Gerhardt anstelle von Mattias Svanberg für Wolfsburg auf. Für das 1:1 der Heimmannschaft zeichnete Gerhardt verantwortlich (64.). Wenig später kamen Jamie Bynoe-Gittens und Salih Özcan per Doppelwechsel für Jadon Sancho und Marco Reus auf Seiten von Borussia Dortmund ins Match (78.). Beim Abpfiff durch den Referee Martin Petersen stand es zwischen dem VfL Wolfsburg und dem BVB pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.