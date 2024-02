Bundesliga: VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfL trifft am Samstag mit Dortmund auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Beim 1. FC Union Berlin gab es für Wolfsburg am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Letzte Woche gewann der BVB gegen den Sport-Club Freiburg mit 3:0. Damit liegt Borussia Dortmund mit 40 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Mit der Unterstützung des heimischen Publikums im Rücken war es Dortmund gelungen, das Hinspiel mit 1:0 für sich zu entscheiden.