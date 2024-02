Bundesliga: VfL Wolfsburg – TSG 1899 Hoffenheim, 2:2 (0:1)

Die 20.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Maximilian Beier brachte den Gast bereits in der sechsten Minute in Front. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Hoffenheim, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Zum Seitenwechsel ersetzte Mattias Svanberg vom VfL seinen Teamkameraden Vaclav Černý. Lovro Majer, der von der Bank für Aster Vranckx kam, sollte für neue Impulse bei der Heimmannschaft sorgen (56.). Majer schoss für Wolfsburg in der 58. Minute das erste Tor. Grischa Prömel traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für die TSG 1899 Hoffenheim (66.). Per Elfmeter erhöhte Majer in der 70. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 2:2 für den VfL Wolfsburg. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der VfL und Hoffenheim spielten unentschieden.