Bayern-Blamage! "Wie ein Horror-Film, der nicht aufhört"

„Ich finde die Niederlage nicht gerecht. Heute ist extrem viel gegen uns gelaufen. Wir haben einen xG-Wert von 3,4. Wir haben vier, fünf, sechs hochkarätige Chancen, komplett das Spiel dominiert. Eigentlich sind wir aus dem Nichts in Rückstand geraten“, erklärte Tuchel hinterher bei DAZN . „Dann haben wir in Unterzahl gespielt. Also würde ich sagen, dass heute extrem viel gegen uns gelaufen ist und die Niederlage anders als die letzten beiden war - nicht verdient.“

Leon Goretzka schlug in eine ähnliche Kerbe. „Es fühlt sich irgendwie an wie ein Horrorfilm, der nicht aufhört. Es läuft im Moment alles gegen uns“, erklärte der Mittelfeldspieler. „Wir können uns natürlich wieder hier hinstellen und sagen, dass wir am Anfang gut in der Partie drin waren, aber da kommen wir uns wieder bescheuert vor, uns auf eine gute halbe stunde zu beschränken. Am Ende haben wir alles versucht, da kann man uns eigentlich keinen Vorwurf machen. Es sind am Ende des Tages individuelle Fehler, die wir machen. Davon einfach zu viele in den letzten Wochen.“