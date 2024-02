BVB: Brunner nach Italien? Jetzt spricht der Vater

Brunner, erst 17 Jahre jung und gebürtig aus Dortmund, war bester Spieler der U17-WM in Indonesien und bei der U17-EM 2023. Auch in der laufenden U19-Saison mit dem BVB erzielte der Außenstürmer bereits elf Tore in elf Spielen. Bei den Profis saß er bisher auf der Bank, sein Debüt in der ersten Mannschaft steht noch bevor.