Bundesliga: BVB muss auf Star verzichten - Resthoffnung bei Nationalspieler

Borussia Dortmund muss auch im Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag ( 17.30 Uhr im Liveticker ) auf Stammtorhüter Gregor Kobel verzichten.

Der Schweizer hatte sich vor dem Champions-League-Spiel bei der PSV Eindhoven (1:1) am Dienstag kurzfristig wegen muskulärer Probleme abgemeldet. Somit wird gegen Hoffenheim erneut Alexander Meyer im Tor stehen.

Bei Innenverteidiger Niklas Süle, der in Eindhoven erkrankt fehlte, berichtete Trainer Edin Terzic von „Resthoffnung“. Süle sei aber „nicht bei 100 Prozent“ - im Gegensatz zu Karim Adeyemi, der in den Kader zurückkehren wird.

DFB-Team? "Erinnert mich an Spiele von uns"

Die schwache Leistung in Eindhoven hat Terzic in der Analyse aufgearbeitet. „Wir brauchen eine bessere Aktivität, gerade, wenn wir nicht am Ball sind“, forderte er. Auch im Training haben ihm „einige Dinge weiterhin nicht gefallen“. Im Hinspiel (3:1) und im DFB-Pokal (1:0) hat der BVB Hoffenheim jeweils besiegt.