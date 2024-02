Bundesliga: Hoeneß lässt aufhorchen! “Den Mund halten werde ich nie“

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat vor dem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen seiner Bayern beim Tabellenführer am Samstag (ab 18.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) mit Aussagen zu seiner Person aufhorchen lassen. Außerdem nahm der 72-Jährige Cheftrainer Thomas Tuchel in Schutz.

Trotz der überdurchschnittlichen Ausbeute gerät Tuchel wegen seiner Spielweise immer wieder in die Kritik. Der Verein stellt sich aber vor seinen Trainer. „Mir kommt auch Thomas Tuchel in der Öffentlichkeit zu schlecht weg, uns haben ja zeitweise zehn Nationalspieler gefehlt, außerdem musste die Abwehr permanent neu formiert werden“, erklärte Hoeneß in einem Interview mit der FAZ .

“Dann müssen sie mich schon rausschmeißen“

An bestimmten Aussagen stört sich Hoeneß aber immer noch. "Manche Leute sagen: Der Hoeneß, der will Einfluss. Ich will aber gar keinen Einfluss", sagte der Weltmeister von 1974: "Ich will einfach am Tegernsee wohnen und am Samstag ein gutes Fußballspiel vom FC Bayern sehen – und möglichst immer drei Punkte."