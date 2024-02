Darmstadt holt ein Pünktchen Hoffnung in Gladbach

Durch das Remis in einer trostlosen Partie, die vor der Pause wegen Fan-Protesten für 13 Minuten unterbrochen wurde, müssen auch die Fohlen nach vier Ligaspielen ohne Sieg nach unten schauen. „Ein 0:0 ist sicherlich zu wenig, das war kein gutes Spiel von uns“, bilanzierte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus bei Sky .

Zum fünften Mal traf Gladbach in dieser Saison auf einen Tabellenletzten - zum fünften Mal gab es keinen Sieg. Für die teils überhart agierenden Gäste geht trotz des Punktgewinns die Horror-Serie weiter: Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht wartet seit Oktober auf einen Bundesliga-Dreier, 14 Ligaspiele ohne Sieg sind Negativ-Rekord.

Anders als im Hinspiel (3:3), als die Borussia nach 33 Minuten schon mit 0:3 zurücklag, war das Team von Coach Gerardo Seoane von Beginn an hellwach. Allerdings fehlte es gegen Darmstadts kompakte Defensive an Ideen. Mittelfeld-Flitzer Manu Kone musste sich teils tief in der eigenen Hälfte die Bälle holen, im letzten Drittel blieben die Fohlen harmlos. „Wir hatten sehr wenig Bewegung, die Passschärfe war nicht gut, zu wenig Präzision“ stelle Virkus weiter fest.