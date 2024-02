Bayer Leverkusen: Amiri sieht sich schon als Meister - "Das Ding ist durch"

Am Freitag (20.30 Uhr) muss Amiri mit den Mainzern in Leverkusen antreten.

„Man sieht das ja an den Punkten, an der Saison, die Leverkusen spielt, dass er ein überragender Trainer ist und sich so gut entwickelt hat“, äußerte der Mittelfeldspieler: „Er hat maximalen Erfolg gehabt als Spieler, und dann glaubst du auch als Spieler, was der Trainer einem sagt.“