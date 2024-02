"Demütigend und erschütternd!" Schwere Vorwürfe von Wolfsburg-Spielerfrau

Doch was soll genau passiert sein? „Während der ersten Halbzeit ging ich in den Familienbereich, der voller Tische war, die fast alle leer waren“, schrieb die Spielerfrau am Sonntag. „Ich setzte mich mit meiner Freundin an einen und begann, meinen elf Monate alten Sohn zu stillen.“ Plötzlich sei ein älterer Mann mit einem ziemlich wütenden Gesicht auf sie zugekommen „und fing an, auf Deutsch zu sprechen und ein sehr unhöfliches Zeichen zu machen, dass wir gehen sollen. Er hält ein Bier in der Hand und kommt sehr nahe an mich heran und legt seinen Schal auf meine Jacken.“