Der Hoffnungsträger, der zum Sorgenkind wird: Hugo Ekitike ist noch längst nicht fit

Und doch herrscht am Main nicht die große Euphorie. Die Fans bemängeln eine fehlende Spielidee, auch der ballbesitzorientierte Fußball gefällt nicht jedem. Vom mitreißenden Eintracht-Offensivfußball, der in den vergangenen Jahren auf den Rängen Euphorie ausgelöst hat, ist wenig geblieben.

Vorstandsprecher Axel Hellmann erklärte zuletzt auf der Mitgliederversammlung, dass man wieder „Qualität auf den Platz“ bekommen müsse. Schließlich habe man den besten Kader, seit er bei der Eintracht sei - und den teuersten, so Hellmann.

Schlagen die Neuen ein?

Dieser scheint körperlich in desolaten Zustand zu sein. Von der Startelf ist er meilenweit entfernt. Am Tag nach der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln bestritt die Eintracht ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die eigene U21. Dabei stand Ekitike in der Startelf, hielt aber nicht lange durch.