Dortmunder Abwehr im Tiefschlaf! BVB patzt gegen Hoffenheim

Der Sorgen bei Borussia Dortmund werden wieder größer. Die Schwarz-Gelben unterliegen gegen die zuvor achtmal sieglose TSG Hoffenheim mit 2:3 (2:1) und verlieren immer mehr den Anschluss an die Top-3 der Bundesliga .

Ihlas Bebou (2.) brachte die TSG nach einem groben Abwehr-Schnitzer von Emre Can früh in Führung. Der BVB antwortete durch einen Doppelschlag von Donyell Malen (21.) und Nico Schlotterbeck (26.). In Halbzeit zwei befand sich die Dortmunder-Defensive für drei Minuten im absoluten Tiefschlaf: Maximilian Beier nutzte dies und drehte das Spiel mit einem Doppelpack zugunsten der Kraichgauer. Als die erste BVB-Niederlage des Jahres perfekt war, schlugen den Profis von Borussia Dortmund bitterböse Pfiffe entgegen.