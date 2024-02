Dreesen: Angebot zur sofortigen Tuchel-Trennung "Unfug"

Die Münchner hatten am vergangenen Mittwoch bekannt gegeben, nach der Saison eine Änderung auf der Trainerposition vornehmen zu wollen. Anschließend war darüber spekuliert worden, dass Tuchel auch eine sofortige Trennung angeboten worden sei. Der Vertrag des 50-Jährigen wäre eigentlich bis 2025 gelaufen. Den Bayern, die in der Bundesliga acht Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen liegen und in der Champions League im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom am 5. März einen 0:1-Rückstand aufholen müssen, droht die erste titellose Saison seit zwölf Jahren.