Fan-Proteste bei VfB Stuttgart gegen Mainz - Bobic schimpft

In der elften Minute flogen die ersten Tennisbälle - auch die Bundesliga -Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem FSV Mainz 05 wurde wegen Fan-Protesten gegen den geplanten Investorendeal der Deutschen Fußball-Liga (DFL) mehrfach unterbrochen.

In der Cannstatter Kurve wurde zudem zwei große Banner entrollt: „DFL-Präsidium steuert Prozesse transparent? Unsachliche Debatte in den Kurven? Wollt ihr uns verarschen? Offene Abstimmung jetzt“, war in weißen Lettern auf schwarzem Grund darauf zu lesen. Auch im Gästeblock war ein Protestbanner gegen einen möglichen Investoreneinstieg zu sehen: „Investoren sind wie Aschermittwoch das ganze Jahr.“