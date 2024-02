FC Bayern knackt beeindruckende Marke in der Bundesliga

Am 21. August 1965 startete der FC Bayern mit einem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt seine Erfolgsgeschichte „dahoam“ - am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) steht der deutsche Fußball-Rekordmeister gegen RB Leipzig vor seinem 1000. Heimspiel in der Bundesliga. Die Münchner erreichen als erster Klub im deutschen Oberhaus diese Marke.