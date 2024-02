FC Bayern: Boey fällt wochenlang aus

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte den Franzosen erst kürzlich für 30 Millionen Euro plus Boni von Galatasaray Istanbul verpflichtet. Boey war damit der teuerste Wintertransfer der Liga. Bislang absolvierte der Rechtsverteidiger in der Bundesliga zwei Spiele für die Bayern. Beim 0:1 in der Champions League am Mittwoch bei Lazio Rom war er nicht zum Einsatz gekommen.