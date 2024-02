FC Bayern: Doch noch Titel? Eberl lässt aufhorchen - "Man weiß es nicht"

Bayern Münchens neuer Sportvorstand Max Eberl hat als oberstes Ziel für seine neue Aufgabe beim Fußball-Rekordmeister die Trophäenjagd ausgerufen. „Ich bin hier, um Titel zu holen“, sagte der 50-Jährige bei seiner Vorstellung am Dienstag in der Allianz Arena.

Wegen des schwierigen Saisonverlaufs befinde sich der FC Bayern "in der ungewohnten Rolle des Jägers, aber in den übrigen drei Monaten der Saison gilt es jetzt, das Bestmögliche herauszuholen", sagte Eberl. Dann sei, so Eberl, "vielleicht auch noch ein Titel zu holen - man weiß es nicht".