FC Bayern: Eberls Baustellen

Neue Stars müssen her. Das wichtigste Kriterium neben der fußballerischen Qualität ist hierbei die Mentalität. Der FC Bayern will wieder mehr "Mia san mia" auf dem Platz - mehr Widerstandskraft, mehr Charakter, mehr Identifikation. Dass Eberl weiß, was echte Anführer auszeichnet, bewies er einst mit den Verpflichtungen von Granit Xhaka oder Dante in Gladbach.