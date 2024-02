FC Bayern: Gnabry und Davies zurück im Training

Bayern München kann wohl bald wieder auf seine Spieler Serge Gnabry und Alphonso Davies zurückgreifen. Das Duo nahm am Sonntag nach dem Bundesliga-Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen RB Leipzig (2:1) erstmals wieder am Spiel-Ersatztraining teil. Die Einheit ist für jene Profis gedacht, die am Vortag nicht in der Startelf standen.