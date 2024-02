FC Bayern: „Harry Kane ist natürlich unzufrieden“

Der FC Bayern steckt in der Krise! In sieben Pflichtspielen 2024 kassierte der deutsche Rekordmeister bereits drei Niederlagen.

Zuletzt gab es gar zwei Pleiten in Folge ohne eigenen Treffer: 0:3 im Bundesliga-Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen sowie 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom.

Spielfreude und Leichtigkeit sind den Bayern im neuen Jahr völlig abhandengekommen, auch bei den vier Siegen stotterte der Motor zeitweise gewaltig.

Wie Thomas Tuchel die Bayern wieder in die Spur bringen will, verrät der Bayern-Coach ab 11.30 Uhr auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag beim VfL Bochum. (Bochum - Bayern am Sonntag ab 17.30 Uhr im Liveticker).

SPORT1 hat die Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Die PK ist vorbei +++

Alle Fragen sind beantwortet.

+++ Wie knipst Kane wieder mehr? +++

Tuchel: „Harry kümmert sich um sich selbst. Der braucht mich nicht. Er weiß, was er tut und ist natürlich unzufrieden, wie er im Moment eingebunden ist. Ich habe sehr selten eine solche Diskrepanz gesehen zwischen Trainingsspielen und der Art und Weise, wie seine Teams da gewinnen mit der Situationen in Pflichtspielen und wie wenig wir ihn da finden. Er verhält sich aber wie ein Kapitän.“

++ Ist de Ligt Innenverteidiger Nummer drei? +++

Tuchel: „Immerhin. Zuletzt hat man doch gehört, er wäre nur Nummer vier. Also ist es ja besser geworden. Schlechter Witz natürlich von mir. Er hat den Stempel nur von außen. Wir werden immer schauen, wer besser zum Gegner passt. Gegen Leverkusen hat er einen Tag vorher und am Tag des Spiels noch Spritzen bekommen und wir wussten, dass Upa nicht 90 Minuten kann. Wir wollten nicht das Risiko eingehen, dass Matthijs auch früh sagt, es geht nicht mehr.“

+++ Tuchel mit Medienschelte +++

Tuchel: „Es wurde schon gesagt. Wenn ein Trainer diesen Satz sagt, steigt ja gar nicht mehr in den Bus ein nach der PK. Dieser Satz ist völlig absurd. Was soll das? Wir werden uns nie über die Mannschaft stellen. Wir werden die Mannschaft weiter pushen - alles immer auf Augenhöhe.“ (Nach der Leverkusen-Pleite soll Tuchel laut Sky-Infos gesagt haben: „Ihr seid nicht so gut, wie ich annahm. Dann muss ich mich eurem Niveau eben anpassen.“)

+++ Double trotzdem noch möglich? +++

Tuchel: „Gut, nach zwei Niederlagen ist es etwas unangebracht, hier darüber zu reden über Titelfantasien. Unsere Bescheidenheit sollte man aber nicht damit verwechseln, dass wir aufgeben. Vielleicht gibt uns diese Ausgangslage aber den entscheidenden Kick, den Ballast abzuwerfen.“

+++ Tuchel über Bochum +++

Tuchel: „Ich ewarte keinen Kantersieg. Ich erwarte einen schwer zu bespielenden Platz und einen schweren Gegner, der gerade zu Hause zuletzt mit einem extrem physischen Stil viele Punkte geholt hat. Da wird extrem viel gesprintet und fast über das ganze Feld Manndeckung gespielt. Wenn wir aber die Chancen nun haben, geht es darum, das Vertrauen durch Erfolgserlebnisse zurückzubekommen.“

+++ Tuchel über die Upamecano-Krise +++

Tuchel: „Das war eine bittere Woche für ihn. Wir wollten ihn unbedingt mitbekommen. Er hat das in Dortmund schonmal gemacht und herausragend gut gespielt. Jetzt hat er in Leverkusen und gegen Lazio zwei schwierige Spiele gehabt. Es ist müßig, sich einzelne herauszupicken. Wir sind als Mannschaft nicht stabil und stark genug, Spieler zu unterstützen, die mal ein paar schwere Minuten haben. Upa ist so ehrgeizig, der will dann alles regeln auf dem Feld und am liebsten noch neben der Abwehrarbeit die Torchanchen vorbereiten. Das kommt aus einem guten Antrieb und wird werden ihn immer unterstützen und ihm uneingeschränkt vertrauen.“

+++ Ist die Kritik berechtigt?

Tuchel: „Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich habe mir angewöhnt, gar nichts zu lesen - in guten und in schlechten Zeiten. Das klappt mal gut und mal weniger gut. Seit Leverkusen ist es aber passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es Freunde und Familie härter trifft als mich, weil ich einfach in meine Blase zurückgehe und nichts lese. Ich glaube, ich habe den besten Einblick, weil ich ja immer dabei bin. Ich kann mir vorstellen, welche Ausmaße das annimmt. Ich bin ja nicht naiv. Das macht so viel weniger mit mir, als Sie sich das alle vorstellen.“

+++ SPORT1-Nachfrage: Wie schwer ist die Situation für Sie, herr Tuchel? +++

Tuchel: „Die Situation ist unbefriedigend. Aber im Vergleich zum Bombenanschlag, Corona und Eigentümerwechsel, wo man gar keinen Einfluss hatte, ist es jetzt ja im Ergebnis eine sportliche Situation, die nicht befriedigt. Die Ergebnisse fehlen. In der Trainerkarriere sind das Dinge, die man nicht wahrhaben möchte, aber die passieren können. Man muss das als Herausforderung sehen. Es ist am Ende nur Sport, deshalb gehört immer positive Grundstimmung, Vertrauen und ein Lächeln dazu.“

+++ Tuchel passt Training an +++

Tuchel: „Wir haben die Routine ein wenig aufgebrochen. Nach zwei Niederlagen war es nicht getan, im normalen Trott weiter zu bleiben. Wir haben Kleinigkeiten geändert und gestern zum Beispiel alle zusammen trainiert. Normal hatten wir zwei Gruppen. Heute werden wir die Inhalte auch verändern, um die Spielfreude und die Erfolgserlebnisse in den Vordergrund zu stellen.“

+++ Wie lange ist Boey raus? +++

Tuchel: „Sasha wird, schätze ich, ein paar Wochen raus sein. Der Spieler ist positiver. Die nächsten Spiele wird er auf jeden Fall fehlen.“

+++ Tuchel über die Stimmung +++

Tuchel: „Ich weiß nicht, ob es eine prekäre Situation ist. Die Stimmung ist gedrückt, weil wir eine Reaktion von uns erwartet haben. Es ist aber bisher nur eine Hinspiel-Niederlage. Alle sind aber bemüht, die Stimmung im Training umzudrehen. Aufgeben ist ja aber keine Option. “

+++ Es geht los +++

Thomas Tuchel ist da.

+++ Herzlich willkommen +++