FC Bayern: Müller mit doppelbödigem Kompliment für Leverkusen

Im Anschluss an den 3:1-Arbeitssieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach - bei dem Müller an zwei Toren beteiligt war hat der Offensiv-Routinier das TV-Interview nach dem Spiel von sich aus auf das Spitzenspiel kommende Woche gelenkt und der Werkself ein unorthodoxes Kompliment gemacht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Thomas Müller macht Leverkusen ausgefallenes Kompliment

„Noch was anderes: Kompliment an Leverkusen“, merkte Müller nach seinem 500. Pflichtspiel-Sieg mit Bayern im Gespräch mit Sky-Reporter Patrick Wasserziehr an: „Ich habe selten die Südkurve Leverkusen in ihren Skandierungen - oder wie man das sagt - erwähnen hören. Normalerweise ist Leverkusen ja nicht so auf der Traditionsklub-Landkarte existent, dass es Beschimpfungen gibt zwischen den Fanlagern.“