FC Bayern oder Real? Zukunft von Davies ungewiss

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern bleibt ungewiss. Nach Informationen mehrerer Medien haben in der vergangenen Woche Sportdirektor Christoph Freund und Davies‘ Berater Nick Huoseh Gespräche über die Zukunft des 23 Jahre alten Kanadiers geführt. Der Linksverteidiger, der mit Real Madrid in Verbindung Betracht wird, fällt seit Anfang Februar mit einer Innenbandzerrung aus, auch für das Spiel an diesem Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) gegen RB Leipzig.