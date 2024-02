FC Bayern: Rummenigge spricht über Zukunft für Müller & Neuer - "Türen sollten ihnen offen stehen"

Karl-Heinz Rummenigge hat Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso in den höchsten Tönen gelobt - und auch zur Zukunft von Manuel Neuer und Thomas Müller Stellung bezogen.

„Er war schon als Spieler auf dem Platz der Dirigent, beeindruckte durch hohe Spielintelligenz und Disziplin. Er ist bei den besten Trainern in die Lehre gegangen, von Jupp Heynckes über Pep Guardiola und Carlo Ancelotti – und intelligent, wie er ist, hat er diese Erfahrungswerte offensichtlich gebündelt und gespeichert“, sagte der frühere Vorstandschef des FC Bayern im Interview mit der Münchner Abendzeitung (Freitagsausgabe).

Er könne vor Alonso, ergänzte Rummenigge vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr), „nur den Hut ziehen, was er aus Bayer gemacht hat. Man darf nicht vergessen, als er kam, waren sie Vorletzter. Jetzt sind sie Erster mit diesem attraktiven Fußball.“ Alonso (42) war von 2014 bis 2017 Profi in München.