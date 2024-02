FC Bayern: So schwärmt der neue Sportvorstand Max Eberl von Uli Hoeneß

Als neuer Sportvorstand wird Eberl ab dem 1. März der neue starke Mann beim Rekordmeister sein - und dem 50-Jährigen liegt offenbar viel an dem Verhältnis zu Klub-Patron Hoeneß. Auf der offiziellen Vorstellungs-Pressekonferenz am Dienstag wurde Eberl zu seiner Beziehung zu Hoeneß gefragt und ob er ihn in seine Entscheidungen einbeziehen werde.

Dann schwärmte er jedoch von Hoeneß: In Gladbacher Zeiten habe er in die Fußstapfen des langjährigen Managers Helmut Grashoff treten dürfen, jetzt in die von Uli Hoeneß - „wahrscheinlich zwei der größten Manager im deutschen Fußball“, so Eberl.