FC Bayern: So sieht Eberl Kimmich: "Brauchen nicht über ihn nachdenken, aber ..."

„Wir brauchen über Joshua Kimmich nicht nachdenken. Er ist Nationalspieler und ist einen unfassbaren Weg gegangen“, drückte der 50-Jährige seinen Respekt vor der Karriere Kimmichs aus, auch wenn dieser aktuell schwierige Wochen hinter sich hat. Schließlich verloren seine Münchner erst in Leverkusen, dann in Rom - und schließlich sogar in Bochum.