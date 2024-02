FC Bayern: Sorgen wegen Sané vor Freiburg? Nationalspieler droht offenbar Ausfall

Nach Informationen von Sky und der Münchner Abendzeitung könnte der deutsche Nationalspieler wegen Knieproblemen (Patellasehne) ausfallen, die den 28-Jährige bereits in den vergangenen Wochen immer wieder belasteten.

Konkretes dürfte der zum Saisonende scheidende Trainer Thomas Tuchel während der obligatorischen Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag (ab 12.30 Uhr im Liveticker ) bekanntgeben.

FC Bayern: Sané einsatzbereit gegen Freiburg?

Sané hatte am Mittwoch nicht mit der Mannschaft, sondern nur individuell trainiert - ob er am Donnerstag das Abschlusstraining bestreiten und danach mit in den Breisgau reisen kann, erscheint den Berichten zufolge fraglich.